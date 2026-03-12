Гарик Сукачев: Я люблю и народную, и цыганскую, и джазовую музыку!

«Кино изменилось, стало продюсерским. Когда-то была определенная степень свободы, режиссер работал не только над изображением, но и думал о музыке и монтаже, то есть делал картину от начала до конца. Теперь кинопроизводство живет другим образом: огромное количество начальников и непрофессионалов. Но я человек из 20-го века, я это понимаю. Если мне когда-нибудь станет скучно и захочется этим заняться, может быть, я сниму короткий метр. С коротким метром мне к дяденькам бегать на поклон и унижаться не надо. Я это на свои деньги сделаю и всё», – отметил Гарик Сукачёв в эфире «Нашего радио».



Слушатели «Нашего радио» поблагодарили режиссера Сукачёва за увлекательный спектакль «Сашашишин». К сожалению, сейчас постановку приостановили из-за того, что ведущая актриса ждет ребёнка.

«Надеюсь, в конце апреля артисты опять будут играть мой спектакль и Лена Козина, которая исполняет роль мамы, выйдет на сцену. Меня просили, чтобы я ввёл новую актрису, но я этого делать не стал, я очень привыкаю к людям. Это команда. Часто, когда появляется другой человек, всё начинает разрушаться», – сказал Сукачёв.



Рок-музыкант отметил, что 14 марта в ДК им. Горбунова пройдет его концерт, приуроченный к 30-летию выхода альбома «Песни с окраины». Сукачёв вспомнил, что именно «Бригада С» открывала ДК им. Горбунова. Там в большом зале у рокеров была репетиционная база и даже сохранились фотографии первых подпольных концертов конца 80-х годов.

Гость «Нашего радио» поделился, что не любит юбилеи и у него нет любимого альбома. Есть песни, которые музыканты не играли очень давно, а пару композиций – ни разу, хотя публика их знает.

«”Песни с окраины” – это целые годы, которые никакого отношения к рок-музыке не имеют. Я люблю и народную, и цыганскую, и джазовую музыку, и танцевальный джаз. Но интересно, когда ты этим занимаешься, а когда ты это уже сделал, то нет. Это как книжка, я её прочёл, я пошёл в библиотеку за другой книгой. Концерты – это другое, люди эти песни любят. Давайте сыграем, и у тебя отличное настроение, все весёлые, и нос в табаке», – отметил Гарик Сукачёв в эфире «Нашего радио».