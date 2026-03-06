tAISh выпустила «Ориентир» для каждого

«Однажды границы сотрутся», — уверена лирическая героиня, и тогда любовь, наконец, восторжествует, и вместо двух улиц, на которых так легко разминуться, возникнет долгожданный совместный Путь.

Строки припева отсылают к знаменитому стихотворение Марины Цветаевой, посвященному Борису Пастернаку. Много лет два поэта, никогда не встречавшиеся прежде, но восхищенные творчеством друг друга, вели страстную любовную переписку: он — из Советской России, она — из Берлина, Парижа, Праги, отовсюду, куда забрасывала нужда эмиграции.

История Цветаевой и Пастернака не получила счастливого конца. В 1935 году они встретились в Париже и оба поняли: им не о чем разговаривать. Слишком много пролетело лет, слишком сильно развела жизнь.



tAISh

Предзаказ (пре-сейв) третьего одноимённого альбома tAISh, релиз которого назначен на 20 марта 2026 года одновременно в цифре, на кассетах, компактах и виниловых пластинках, стартовал сегодня.