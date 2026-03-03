Ева Польна: «Будет мощь!»

Ева Польна исполнила в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» свои хиты «Разбить души твоей окна», «Другие звезды», «На свободу», «Нелюбовь», «Лучшее в тебе», «Весь мир на ладони моей», «Я тебя тоже нет (Je t'aime)». Певица сама представляла каждую песню, задавая особое настроение и делясь историей ее появления.

О предстоящем шоу «За Звездой» Ева высказалась емко и принципиально – каждый новый концерт для нее не повтор, а планка, которую нужно взять заново.

«Каждый концерт большой, но особенный всегда. Не поставишь себе ступеньку выше – ничего не произойдет. Мы стараемся ради зрителей, потому что волшебство в музыке и поэзии нужно питать любовью, красотой и эмоциями. Технические средства могут быть любыми, но отклик зрителей, завороженное состояние, это техническими средствами не накрутишь», – сказала певица.



Каждый концерт – планка, которую нужно взять

Разговор зашел и о творческом процессе. Ева призналась, что идеи рождаются вне зависимости от расписания – главное, успеть зафиксировать.

«Стихи рождаются «из сора». Где-то строчечка, где-то буковка. Я записываю на чеках, на билетах РЖД, на регистрационных талончиках – потом все в книжку. Тут словечко, там словечко – будет песенка. Мои записные книжки – это часть меня», – поделилась артистка.

Много говорили о гастролях – тур у Евы в этом сезоне действительно масштабный: Тюмень, Екатеринбург (8 марта – особый подарок женщинам!), Пермь, Ижевск, Самара, Тольятти, Уфа. Певица рассказала о самом приятном в больших поездках – зрительских восторгах, которые не отпускают еще неделями после концерта. И о самом сложном – умении мгновенно переключаться с дороги на сцену.

«Самое приятное – это зрительские восторги. И потом пишут неделями: «Мы не можем угомониться с твоего концерта, Ева». Наша миссия выполнена», – улыбнулась Польна.



Певица исполнила хиты в прямом эфире

Помимо гастрольного тура и сольника в марте, прямо в эфире прозвучал главный летний анонс: Ева Польна выступит на «Большой Дискотеке Авторадио» 4 июля на ВТБ Арене, центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.



Ева Польна анонсировала участие в «Большой Дискотеке Авторадио»

«Будет мощь!» – пообещала она.