Ева Польна выпустила концертный альбом

В него вошло 19 композиций, записанных во время прошлогоднего выступления артистки, которое состоялось в Vegas City Hall 6 апреля.
— Те, кто мечтал и не смог попасть на наш прошлогодний концерт, те, кто никогда не слушал нашу команду живьём, кто не бывал на наших сольниках - теперь у вас есть такая возможность! — написала Польна в инстаграме. — Любимые вами лирические баллады в новом звучании заворожат сердца в очередной раз!
Певица также напомнила фанатам, что у них есть возможность попасть на концерт в скором времени — 28 марта 2020 года Ева Польна выступит в Vegas City Hall с программой «Вдохновение».
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