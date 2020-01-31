Ева Польна выпустила концертный альбом

«Это итог творческого поиска, отдельный этап жизни, это я новая, но остающаяся собой в главном. Главное для меня — любовь и музыка», — говорит певица.





Дебютный альбом Евы Польны вышел в 2014 году и стал одним самых ожидаемых русскоязычных релизов.

