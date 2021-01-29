Ева Польна спела о вечной музыке

«Эта музыка будет вечной», - поет Ева Польна на стандартных гармониях с побулькиваниями и потрескиваниями в духе нулевых.
«За окнами суровая зима. У кого -то из нас и в сердце сейчас метут метели. Душе хочется теплоты, нежности, поддержки. Я написала грустную песню, но это светлая и красивая грусть. У каждого из нас есть прошлое. Есть моменты, которые с радостью можно и нужно вспоминать всю жизнь. А есть те, за которые категорически не надо держаться! Потому что это разрушает тебя сегодняшнего. Можно бесконечно гонять тяжёлые мысли по кругу. Можно остановить на несколько минут бег суетного дня, закрыть глаза и просто послушать эту музыку. Главное происходит здесь и сейчас. Я хочу, чтобы она вас согрела, и вы почувствовали, что не одиноки в этом мире не смотря ни на что», - сообщила Польна.
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