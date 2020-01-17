Ева Польна призвала себя идти

В соцсетях певица рассказала об истории ее создания.
«Эта песня для меня особенная. Неповторимая. Не похожая ни на одну из всех, что я написала. Почти год она «пролежала на полке». А сейчас наступило её время. Она о каждом из нас. О том, что жизнь - одно большое испытание для души. Ты проходишь его в одиночку, ты сам должен найти ответы на вопросы. Судьба бывает беспощадна, она как снежная буря хлещет, швыряет из стороны в стороны, сбивает с пути. Но надо со всем справиться, пережить и выстоять. Только так ты начинаешь понимать, что жизнь - это ещё и самое настоящее чудо! Оно в каждом моменте! И счастье и красота всегда вокруг нас. Даже в том как красиво падает на землю снег...»
Под незамысловатый электронный пульс певица призывает саму себя идти, пока есть решимость. Куда надо идти, Польна решила не уточнять.
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