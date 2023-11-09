Ева Польна выпустила альбом «Открытый космос»

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Ева Польна выпустила новый студийный альбом «Открытый космос» (слушать альбом).

Альбом выпустило Первое музыкальное издательство, делюкс-версия с комментариями певицы представлена на сервисе Яндекс.Музыка.

«Этот альбом писался на протяжении нескольких лет, - говорит Ева. - Столько всего произошло за это время - и у меня лично, и в целом в мире. Всё, что меня волновало, вдохновляло, радовало, печалило, - всё в этих песнях. Прожить и отпустить - самое трудное для каждого из нас. Песни - волшебное целительное средство! Словно долгий выдох, после которого следует сильный вдох и смелый шаг вперед. Я оставляю их здесь, зная, что каждый из вас найдет в них себя».

Ева Польна
Ева Польна

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