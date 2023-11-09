Ева Польна выпустила альбом «Открытый космос»

В эфире «Вечернего шоу Юлии Барановской» на «Русском Радио» Ева вспомнила о ситуации, которая, по её словам, знакома многим активно гастролирующим артистам. Тогда Польна ещё была участницей группы «Гости из будущего», и коллектив приехал с концертом в Самару. Дело было летом, а выступление происходило на открытом стадионе.

