Ева Польна выпустила «Феникса»

Экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна выпустила второй сольный альбом «Феникс». ПопНовости«Это итог творческого поиска, отдельный этап жизни, это я новая, но остающаяся собой в главном. Главное для меня — любовь и музыка», — говорит певица. Дебютный альбом Евы Польны вышел в 2014 году и стал одним самых ожидаемых русскоязычных релизов. Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4900950'>Феникс</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/158057'>Ева Польна</a> на Яндекс.МузыкеБыстрый поиск: Ева Польна Добавить комментарий
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