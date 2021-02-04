Ева Польна назвала шоу-бизнес «днищем»

Пост в соцсетях Ева Польна написала после большого количества одобрительных отзывов на ее песню «Невозможное». Приведем пост полностью.

Я от души благодарю всех за добрые, искренние слова, за все сердечки, огоньки и смайлики)! Вы меня вдохновляете, окрыляете, заставляете идти дальше по этому непростому пути. Нести мою миссию- по другому не скажешь. ⠀

Я могу честно признать: сегодня все свои песни я пишу для вас мои поклонники, слушатели. Потому как чувствую, что моя музыка ещё нужна, важна, интересна! ⠀

Бывают моменты, когда у меня «опускаются руки», я теряю смысл того, что делаю. «На общем фоне катастрофы»- тотального засилья пустого, бездушного, негативного, агрессивного и т.д. информационного и музыкального мусора - моё творчество напоминает мне огонёк свечи в маленькой избушке посреди урагана. И я думаю: всё Ева, с тебя довольно, ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми своё сердце. Кому это нужно - говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает «днище». Брось это неблагодарное занятие. ⠀

А потом я читаю ваши трогательные и душераздирающие комментарии, сообщения моих друзей, я как старый солдат утираю скупую слезу и понимаю, что мы ещё «повоюем», что смысл есть, я должна поддерживать других и нести тот свет, который мне дан! ⠀

Я не знаю сколько еще продержусь тут в своей маленькой секте, но могу вам стопроцентно гарантировать: вы не услышите от меня в угоду моде рифмы «гвозди, жопа, огурец», я не буду скакать в трусах и лифчике по сцене, не стану публично вытряхивать своё «белье» и обсуждать личную жизнь, пусть даже мои песни перестанут транслировать по тв и радио. ⠀

Я буду настаивать на Человеческом вопреки всему, и верить в Свет. Аминь, дорогие друзья!»