Ева Польна назвала шоу-бизнес «днищем»

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Певица Ева Польна раскритиковала отечественный шоу-бизнес и заявила, что никогда не будет «скакать в трусах и лифчике по сцене».

Пост в соцсетях Ева Польна написала после большого количества одобрительных отзывов на ее песню «Невозможное». Приведем пост полностью.

Ева Польна
Ева Польна

«Дорогие товарищи, мне очень приятно, что песня «Невозможное» нашла такой горячий отклик в ваших сердцах!

Я от души благодарю всех за добрые, искренние слова, за все сердечки, огоньки и смайлики)! Вы меня вдохновляете, окрыляете, заставляете идти дальше по этому непростому пути. Нести мою миссию- по другому не скажешь. ⠀

Я могу честно признать: сегодня все свои песни я пишу для вас мои поклонники, слушатели. Потому как чувствую, что моя музыка ещё нужна, важна, интересна! ⠀

Бывают моменты, когда у меня «опускаются руки», я теряю смысл того, что делаю. «На общем фоне катастрофы»- тотального засилья пустого, бездушного, негативного, агрессивного и т.д. информационного и музыкального мусора - моё творчество напоминает мне огонёк свечи в маленькой избушке посреди урагана. И я думаю: всё Ева, с тебя довольно, ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми своё сердце. Кому это нужно - говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает «днище». Брось это неблагодарное занятие. ⠀

А потом я читаю ваши трогательные и душераздирающие комментарии, сообщения моих друзей, я как старый солдат утираю скупую слезу и понимаю, что мы ещё «повоюем», что смысл есть, я должна поддерживать других и нести тот свет, который мне дан! ⠀

Я не знаю сколько еще продержусь тут в своей маленькой секте, но могу вам стопроцентно гарантировать: вы не услышите от меня в угоду моде рифмы «гвозди, жопа, огурец», я не буду скакать в трусах и лифчике по сцене, не стану публично вытряхивать своё «белье» и обсуждать личную жизнь, пусть даже мои песни перестанут транслировать по тв и радио. ⠀

Я буду настаивать на Человеческом вопреки всему, и верить в Свет. Аминь, дорогие друзья!»

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