Ева Польна выпустила свое «Бесаме Мучо»

По словам артистки, эта композиция задумана в качестве подарка ее поклонникам на День святого Валентина.

- Я обожаю делать подарки! Для меня это одно из самых больших удовольствий в жизни! Тем более в День Влюблённых! – написала артистка в своем инстаграме. - И пусть не все его признают и отмечают - это не повод не делиться своей Любовью с вами!

Несмотря на испаноязычное название, саму песню Ева Польна поет на русском языке. По ее словам, композиция «Bésame Mucho» получилась острой, модной и сексуальной.



Ева Польна

- Друзья, нас всех здесь связала «святая к музыке любовь», а ещё вера в красоту этого мира, надежда на лучшее внутри себя и снаружи! – говорит артистка о своей новой работе. - Ну и в целом - мы неплохие ребята! Я знаю: в ваших сердцах еще не успел растаять волшебный «Снег» и он стремительно набирает новых и новых слушателей. Но я смело дарю вам новую песню! Яркую, острую, модную и ... сексуальную.

Релиз сингла осуществило Первое музыкальное издательство.