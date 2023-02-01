Ева Польна: Одиноким быть не стыдно!

В эфире «Вечернего шоу Юлии Барановской» на «Русском Радио» Ева вспомнила о ситуации, которая, по её словам, знакома многим активно гастролирующим артистам. Тогда Польна ещё была участницей группы «Гости из будущего», и коллектив приехал с концертом в Самару. Дело было летом, а выступление происходило на открытом стадионе.



Ева Польна

«А мы ехали уже, наверное, месяц. И вот я выхожу, Юра играет вступление красивое на клавишах, танцоры тут что-то передо мной... И у меня была такая красивая фата. Я снимаю вуаль, выхожу и кричу: «Саратов! Где же ваши руки?!». И Юра такой: «Ева, мы в Самаре, мы в Са-ма-ре!». И так как-то пришлось какое-то слово подобрать... Это, понимаете, смешно, но на самом деле грустно, потому что ты уже проехал, видимо, за неделю городов семь, и немножко Саратов у тебя слился с Саранском», — поделилась с улыбкой Ева.

Ещё один случай также произошёл во время гастролей, когда Ева с коллегами по группе решили сойти с поезда во время долгой стоянки, чтобы купить что-нибудь перекусить.

«Мы переходим через пути на центральную площадь какого-то маленького городка и говорим — «Скажите, пожалуйста, а мы где?». Люди смотрят на нас, думают, ребята-наркоманы! Правда, ну, как это можно среди бела дня спросить «А мы где?». Так вот, не думайте, господа, артисты просто едут и едут, они хорошие люди», —рассмеялась Ева.

Еще Ева Польна поделилась рассказом о забавном случае, произошедшем с ней буквально несколько дней назад.

«У меня, например, 23 января было 23 февраля. Более того, я прямо в прошлую пятницу пошла, купила подарок. Думаю — «23-ое же в понедельник! Странный такой день! Ладно, как-нибудь поздравлю!»», —рассказала Ева.

От ошибки певицу уберёг звонок подруге, которая пришла в сильное удивление и сообщила Еве, что на дворе пока лишь январь.

«Я говорю — «Да ладно!». Причём, у меня вообще всё совпало, потому что 31 января у меня должно было быть мероприятие. Января, это я помню! Но это же через неделю, а пока у меня 23 февраля», — иронично поделилась Ева.

Кстати, жалобы мужчин на то, что на 23 февраля им всегда достаются носки, Польна воспринимает с негодованием:

«Мы с Юлей знаем, что есть такие носки, по цене автомобиля, завёрнуты, понимаешь, в какую-нибудь коробку, и ещё если какой-нибудь итальянский дизайнер своими руками их ткал...».

Людей, которые совершенно не могут находиться в одиночестве, Ева не понимает и считает, что это тревожный сигнал.

«Одиноким быть не стыдно! Это полезно! Это повод взять передышку, подумать, как построить дальше свою жизнь, себя услышать! Это прекрасно!», — считает Ева.