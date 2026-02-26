«Для нейронки это сложно»: Митя Фомин рассказал о клипе, сгенерированном нейросетью

Митя Фомин исполнил в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» целый сет из своих хитов. В эфире прозвучали «Танцы на работе», «Следуй за солнцем», «Никому», «Все будет хорошо», «Огни большого города», «Mafia». Главным моментом стала живая премьера нового трека «Танцуют все», который артист выпустил в феврале.



Артист пришел на «Авторадио» с собакой

В студии собрались самые преданные фанаты – они заняли очередь еще накануне, чтобы попасть в Открытую студию «Авторадио». Однако главной звездой вечера неожиданно стала четвероногая спутница артиста – минибуль Эдельвейс. Певец, который называет себя «собачником до мозга костей», привел питомицу с собой на концерт.

«Я не мог ее оставить дома! Что она там не видела?» – заявил Митя Фомин.



Певец высказался о каверах и музыкальном цитировании

В паузах между песнями поговорили о музыке, затронув тему каверов. Певец рассказал, что в его карьере не было полноценных чужих версий, но был опыт музыкального цитирования. Например, трек «Mafia» содержит рефрен группы Frankie Goes to Hollywood.

«Мы очень долго добивались очистки прав именно на этот рефрен. И были вынуждены назвать ее кавером, потому что иначе бы нам не очистили права. Но она не является кавером. Взять полноценную песню и просто по-другому ее исполнить, либо перевести на русский язык – в моем творчестве такого не помню», – пояснил артист.



Митя Фомин расказал о работе с нейросетью

А вот опыт работы с искусственным интеллектом у него уже появился. Клип на новый трек «Танцуют все» полностью сгенерирован нейросетями. Фомин рассказал, что создавал его вместе с другом и промпт-инженером Виталием Ширяевым.

«Я позвонил своему другу, который стал промпт-инженером по совместительству. Говорю: "Послушай, а можем что-то сделать?" Он говорит: "Легко". И мы стали ваять этот клип. Учитывая, что нейронка несовершенна, у нас, считаю, есть прогресс –полномасштабный широкоформатный клип, с массовыми сценами и синхронными танцами. Для нейронки это сложно – пока она не понимает, как это несколько людей делают одно и то же. Либо нос уедет, либо юбка, либо еще что-то. Нам приходилось несколько раз генерить совершенно разные комбинации», – рассказал Фомин.



После 50-ти жизнь только начинается, считает Фомин

Недавно певцу исполнилось 52 года. В эфире «Авторадио» Митя Фомин признался – в юности он представлял себе пятидесятилетних совсем иначе, чем сейчас.

«Мне казалось, что это уже бабушки и дедушки. Пенсия, лавочка... Каково же было мое удивление, когда я приблизился к пятидесяти и понял, что жизнь только начинается, на самом деле. И я замечаю, это факт, что люди стали лучше выглядеть и медленнее стареть. Это прекрасно, я всем это говорю всегда», – поделился артист.