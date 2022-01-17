Митя Фомин показал красоты Узбекистана в новом клипе

Режиссер клипа - Алишер. Митя Фомин считает, что этот клип можно считать видеооткрыткой Узбекистана.

В кадре и документальная точность, и колоритное настроение Ближнего Востока: над видео работал режиссер и стилист Alisher, для которого эти места родные. Когда-то его карьера в индустрии началась с работы над клипом «Не дано» группы Hi-Fi. И вот, спустя 20 лет, история сделала новый творческий виток и Alisher встретился с Фоминым в новом проекте.

«Удивительная» — это галерея аутентичных сюжетов одной из самых красивых стран Ближнего Востока, по которой героев ведёт, конечно… любовь.»