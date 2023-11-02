Митя Фомин пообещал большой сольник к юбилею

Песня Мити Фомина «До завтра» открыла праздничный марафон «Авторадио». 1 ноября радиостанция пригласила артистов поднять настроение слушателям хитами и помочь раздать им подарки. Каждая песня могла принести удачу, главное – внимательно слушать эфир и назвать ведущим только что прозвучавший хит.

«Жить надо на все 100, – заявил слушателям Митя Фомин. – Срочно включайте радио, я сам вам завидую сегодня».

Также Митя пригласил всех на свой большой сольный концерт, который пройдет в январе нового года в Москве. Шоу будет называться «Артист. 50», и его репетицию певец пообещал провести еще до концерта в эфире «Авторадио».



Репетицию юбилейного шоу Фомин обещал провести на «Авторадио»

Недавно у Мити Фомина вышел новый трек «Письмами». Песня написана молодым, пока еще неизвестным автором из Рязани.

«Это был международный конкурс песен на русском языке. Мне прислали три песни, я выбрал одну, и мы ее записали, – рассказал музыкант. – Потом сняли клип буквально за день. Получилась очень глубокая, киношная, артхаусная работа, которой я горжусь».

Песня о безответной любви, добавил Митя Фомин. Ничего в этой жизни не трогает так, как любовь, которую люди либо находят, либо нет. Как правило, чаще происходит второе, считает певец.

«От этого разбиваются сердца. Песня про письма. Их оказывается столько, что они выпадают из почтового ящика и выясняется, что они не приходят адресату. Это очень грустно, но самое главное в песне – надежда. Поэтому пишите, спрашивайте, надейтесь, Вселенная не оставит вас без внимания», – говорит Митя Фомин.



Galibri&Mavik спели на марафоне хит про Стивена Сигала

Вместе с Фоминым песни и позитив дарили Galibri&Mavik, Сергей Приказчиков (Pizza), Ольга Серябкина, Митя Фомин, Дмитрий Колдун, Нюша и Люся Чеботина. А самым счастливым в этот вечер стал хит Нюши «Выбирать чудо». Песня действительно наколдовала чудо молодому слушателю из Москвы, который с помощью Нюши получил от радиостанции стильный седан.



Нюша спела и принесла удачу

Завершила праздник в честь очередного суперфинала игры «Много денег на Авторадио» Люся Чеботина, исполнив свой главный хит «Плакал Голливуд».



Люся Чеботина посоветовала ловить удачу за хвост

«Я всегда радуюсь, когда кому-то улыбается удача, ведь она мимолетна и надо срочно ловить ее за хвост», – заявила Люся Чеботина.