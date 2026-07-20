Наташа Королева: Я послала мысли в космос, и Вселенная ответила!

В шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Наташа Королева устроила живой концерт и порадовала публику необычной премьерой. Песня «Лета дочь» оказалась для певицы экспериментом: она впервые спела ее в прямом эфире, да еще и в нехарактерной для себя джазовой манере.

«Я давно так не нервничала! Реально произведение непростое, для меня не очень характерное. Когда мы работали над этой песней в студии, я была с педагогом, джазовой певицей, которая направляла меня, чтобы все правильно сделать. Сейчас первый вот такой блин, я видела все свои шероховатости, но надеюсь, что вам понравилось. Это действительно первое исполнение, а все, что первое, оно же в памяти с нами на всю нашу оставшуюся жизнь. И вот здесь, в вашей студии, у Мурзилок, я это сделала впервые».



Наташа Королева

По словам певицы, идея джазовой композиции пришла неожиданно.

«Я послала мысли в космос: «Что-то хочется новенького, интересного. Пожалуйста, вселенная, пришли мне хорошие, классные, добрые песни, которые мне нравятся и которые будут нравиться аудитории». И вселенная ответила: «Я тебе пришлю оригинальную версию того, чего ты еще никогда не делала, но тебе стоит попробовать»».

Говоря о том, как вообще появляются новые песни в ее репертуаре, Королева призналась, что отбор происходит жесткий.

«Я начинала с такой высокой планки, Николаев – автор крутой. И очень трудно этой планке соответствовать. Но я стараюсь. И, конечно, не каждая песня попадает в мой репертуар. Иногда это может быть по приколу, иногда действительно что-то хочется исполнить, иногда тема какая-то волнует. Очень по-разному приходят песни».



Наташа Королева

В концерте прозвучали не только премьеры. Королева исполнила хиты разных лет: «Лето кастаньет», «Девичник», «Серые глаза», легендарные «Желтые тюльпаны», а также кавер на песню Михаила Муромова «Яблоки на снегу» и новый трек «Твое слово пацана» в стилистике 90-х. Кавер, по словам певицы, родился с благословения автора.

«Миша у нас участвовал в «Суперстар!», а так как я являюсь соведущей Вадима Такменева в этом проекте, мы видим все переживания конкурсантов. Я говорю: «Миш, я так люблю твои "Яблоки на снегу"». Для меня это очень важная песня, когда я собираю друзей, в моем плейлисте она идет первой. Она дает особенное настроение. Он мне разрешил сделать на нее каверок, тем более это модно».

На «Авторадио» артистка неожиданно для себя подсчитала творческий стаж. Ведущие Брагин, Гордеева и Захар напомнили, что на сцене она уже полвека.

«Боже, Мурзилки, чтоб я без вас делала. И действительно пятьдесят лет на сцене! Полвека! Я в три годика стояла с детским хором и пела крейсер «Аврора». Однако отдыхать и сбавлять обороты певица не планирует. «Я не могу пару дней полежать – становится скучно. Мне хочется движения: телепроекты, конкурсы, концерты».



Наташа Королева

Сейчас все свободное время звезды занимает стройка – реконструкция дома, который она построила в 19 лет. Процесс длится уже два с половиной года.

«Легче построить на новом месте, чем это. Это стихийное бедствие. Когда я кому-то об этом говорю, все, конечно, сразу в шоке, а я нормально. У меня утро начинается – чатик, прораб, все, контроль, фотографии, отчет. Или я приезжаю на объект».

На вопрос о сроках она с улыбкой ответила: «Я посылаю мысли в космос, что в сентябре... Да, я на финише».

А совсем скоро состоится еще одна громкая коллаборация – дуэт со Стасом Михайловым.

«По осени у нас появится очень интересная, красивая, большая премьера со Стасом Михайловым. И я надеюсь, что мы тоже к вам забежим на огонек».