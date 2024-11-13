Наташу Королеву допросили по делу об убийстве Игоря Талькова

Певица выступает в качестве свидетеля, так как принимала участие в концерте, где произошло убийство. Наташа Королева заявила, что её выступление прервали после выстрела в музыканта, концерт не продолжили. Стрельбы она не слышала.



Наташа Королева

По словам певицы, многих артистов, которые приехали на тот самый концерт, поселили на корабле, Талькова она видела на завтраке до начала мероприятия, потом всех повезли на концерт в "Юбилейный". Королёва рассказала, что её выступление прервали, сообщив, что в Игоря Талькова стреляли. Она осталась стоять на сцене, так как концерт продолжать не стали. Певица утверждает, что она не слышала выстрела.

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Гримёрка Королёвой была рядом с гримёркой Талькова.

Петроградский районный суд рассматривает дело в отношении Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве Талькова. В октябре 1991 года между ним и Игорем Малаховым из команды Талькова произошёл конфликт. Предварительно, Шляфман выстрелил в Малахова, но попал в Талькова. Шляфман уехал после этого в Израиль, где прожил около 30 лет. Три года назад дело о гибели Талькова возобновили. В ближайшее время суд опросит ещё около 100 человек.