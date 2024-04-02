Наташа Королева: «Эстрада – жанр молодых людей, именно они двигают музыку»

В Международный день русалки Наташа Королева побывала в шоу «Развивайка» на Детском радио. Певица исполнила в прямом эфире песни «Дельфин и русалка», «Маленькая страна» и поделилась со слушателями историями из своего детства.

«Я очень любила разные сказки, народные и написанные известными писателями. Невероятное чувство сострадания вызывала у меня «Крошечка-Хаврошечка». Пластинку с этой сказкой я включала, когда оставалась одна и мне было страшно. Под нее я умудрилась однажды съесть три килограмма ирисок», – призналась артистка.

Особенной для нее была также «Русалочка» Андерсена. Уже взрослой, впервые попав в Копенгаген, она исполнила детскую мечту и посетила знаменитый памятник русалочке на морском берегу. Позу русалочки она даже скопировала на одной из своих фотографий, правда, уже не в Копенгагене, а на берегу Финского залива под Петербургом.

«Мне кажется, в то время я и поделилась с Игорем Николаевым своей любовью к этой сказке. Наверное, именно тогда у него родилась идея написать песню про дельфина и русалку», – считает Наташа Королева.



Идею песни про русалку подсказала Королева

Ее первой песней, спетой на сцене, стала композиция «Крейсер Аврора», которая поразила детское воображение. В своей фантазии она видела и крейсер, и спящий северный город.

«За мной стоял большой детский хор радио и телевидения Украины. Я была очень маленькой, трех-четырех лет, но в таком юном возрасте уже солировала. Видимо, мой путь был определен уже тогда. С раннего детства я понимала, что хочу делать и кем хочу быть», – отметила Королева.

Росла Наташа в музыкальной семье, где любили петь и танцевать. Музыкой был пропитан весь дом, вспоминает певица. Ребенком она обожала трогательные, серьезные песни, такие как «Лебединая верность» Мартынова, а сейчас любит слушать молодых артистов, которые вносят свежую струю в эстрадный жанр.



Певице нравится творчество молодых

«Очень много молодых ребят с хорошей, новой музыкой. Вообще, эстрада – жанр молодых людей, именно они двигают музыку, создают тренды. А мы, более маститые, к ним присматриваемся – что они поют, о чем они поют», – заявила Наташа Королева в эфире Детского радио.