Наташа Королева выпустила песню про измены

В октябре СБУ без объяснения причин на пять лет запретила уроженке Киева Королевой въезд в страну.



"Конечно, разрешим. Я знаю, что с ней уже связались, и этот воп

рос будет решен положительно", — сообщила РИА Новости представитель ведомства Елена Гитлянская. Она отметила, что разрешение на въезд будет дано Королевой только на время похорон.

