Наташа Королева выпустила песню про измены

«Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленнои структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели. В японском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов. Один переводится как «разрушение», второи - «шанс». Разрушение дает нам новый шанс!», - объяснила Наташа Королева.
Ранее в соцсетях разгорелся скандал якобы с изменой мужа певицы стриптизера Тарзана. Многие предположили, что эта история была затеяна ради хайпа вокруг новой песни Королевой.
Комменты