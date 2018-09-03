Королева подала иск в ЕСПЧ из-за запрета въезда на Украину

В октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в столице Украины. Окружной административный суд Киева ранее обязал Службу безопасности Украины предоставить российской певице Наташе Королевой документы об обстоятельствах запрета въезда на территорию Украины. При этом в 2017 году ей разрешили приехать на похороны бабушки.



Наташа Королева

"Иск уже находится в Европейском суде по правам человека. Информации от адвокатов о том, началось ли рассмотрение, у меня нет. Пока только подали, отправили документы", — сказала РИА Новости Королева.

Она отметила, что в решении этого дела надеется на "здравый смысл" суда.

"Я без вины репрессированный человек, обвинения в мой адрес не соответствуют действительности. Я считаю, что правда должна восторжествовать", — заключила артистка.