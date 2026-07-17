Mavik решил: «Иду на восток»

Релиз открывает новую главу в сольном творчестве артиста, которое он развивает параллельно с работой в дуэте. На новом пути он намерен затрагивать важные и зрелые темы, сохраняя при этом свой узнаваемый стиль.

«Иду на восток» — песня о любви, в которой нет идеальных отношений и громких обещаний. Это история двух людей, которые проходят через ссоры, ревность, недопонимание и примирения, но продолжают выбирать друг друга. Лирический герой не обещает, что путь будет легким, но предлагает своей возлюбленной пройти его вместе: «Иду на восток, иди со мной рядом».



Mavik

«Для меня этот трек — очень важный шаг. После небольшого перерыва я снова выпускаю сольную работу, и хотелось начать именно с такой истории — искренней, взрослой, о любви, в которой есть не только чувства, но и готовность пройти любой, даже «грозовой» путь вместе», — говорит Mavik.

Сингл «Иду на восток» сочетает современное поп-звучание с узнаваемой мелодичностью и образной лирикой. Рассвет, пустые улицы Москвы, горячий кофе и холодная правда становятся символами отношений, в которых чувства оказываются сильнее временных разногласий.