Возможно ли возобновление гастролей Queen? Вот что сказал Роджер Тейлор

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Роджер Тейлор признает, что воссоединение Queen «в большей степени зависит» от сэра Брайана Мэя.

Последний раз легенды рока выступали вместе с Адамом Ламбертом в рамках тура The Rhapsody Tour, который завершился в 2024 году.

Последний раз гитарист Брайан и барабанщик Роджер играли вместе вживую в сентябре 2025 года, когда исполнили песню Bohemian Rhapsody на заключительном концерте Proms, посвященном 50-летию хита.

Роджер Тейлор
Роджер Тейлор

В 2024 году Брайан перенес инсульт, в результате которого временно потерял полный контроль над левой рукой. С тех пор он успешно восстановился, но, что вполне понятно, старается не перенапрягаться.

В эфире программы The Rock Show With Shaun Keaveny на BBC Radio 2 Роджер сказал о планах на концерты:

«Ну, это огромная машина, которую нужно подготовить, если вы понимаете, о чём я. Но, да, на самом деле, я думаю, это больше зависит от Брайана [Мэя, гитариста Queen], чем от меня. Я люблю играть вживую. Мне это нравится, всегда нравилось. Это действительно то, как он к этому относится. Так что, если мы оба захотим это сделать, я буду рад. Но посмотрим. Никогда не говори никогда. Мы уже некоторое время работаем с [вокалистом] Адамом Ламбертом, у которого невероятный голос».

В недавнем интервью на Smooth Radio Адам сказал:

«Ничего не запланировано с Queen. Мы никогда не говорили о том, что всё кончено, но на данный момент ничего конкретного не планируется. Всё зависит от них. Они — боссы. Я — гость. Если они позвонят мне и скажут: „Эй, мы хотим снова отправиться в тур“, я отвечу: „Да, конечно, с удовольствием“».

Между тем, Брайан недавно поклялся больше никогда не выступать в Америке, потому что страна «в данный момент представляет собой опасное место» с президентом Дональдом Трампом у власти.

В интервью колонке Eden Confidential в газете Daily Mail Брайан сказал:

«В данный момент Америка — опасное место, поэтому это нужно учитывать. Это очень грустно, потому что мне кажется, что Queen выросли в Америке, и мы любим эту страну, но сейчас всё уже не так, как раньше. Сейчас все дважды подумают, прежде чем ехать туда».

Ранее он заявлял, что никогда не выступит на фестивале в Гластонбери из-за истребления барсуков на ферме Уорти, где проходит фестиваль в Сомерсете, на юго-западе Англии.

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