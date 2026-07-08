В России разрешили обучение ИИ на объектах авторского права

Положение об обучении ИИ на объектах авторского права является частью базового закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Согласно документу, обработка информации, содержащейся в книгах, фильмах, музыке и других объектах авторского права, не будет считаться нарушением, если она ведется исключительно для обучения суверенной или национальной модели ИИ. Это включает извлечение, сравнение, классификацию и анализ закономерностей с помощью компьютерной обработки, а также краткосрочную запись в память компьютера.

Законом вводится условие, согласно которому разработчик должен правомерно получить экземпляр произведения либо оно должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без ограничения техническими средствами.

Норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Закон дает пользователям возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, а владельцев крупных интернет-площадок обязывает обеспечить техническую возможность для такой маркировки.

Согласно документу, любой, кто использует большую фундаментальную модель ИИ для создания информационных материалов в аудио- и визуальной форме, сможет разместить на них предупреждение о применении технологий искусственного интеллекта. Формат и порядок размещения такой маркировки будут определяться соглашением между тем, кто применяет модель, и тем, кто предоставляет возможность ее применения.

Владельцы сайтов, страниц в интернете, информационных систем и программ, которые предназначены для распространения информации на государственном языке или языках народов России и имеют суточную аудиторию более 500 тысяч пользователей, будут обязаны обеспечить пользователям техническую возможность размещать такое предупреждение на созданных ими персональных страницах.