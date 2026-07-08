U2 выпустили «Street of Dreams» и клип из Мексики

Релиз альбома запланирован на конец этого года. Видеоклип на песню был снят в Мехико, и в нём группа едет на автобусе, оформленном художником Чависом Мармолом. В рамках съёмок группа дала небольшой общедоступный концерт на крыше этого автобуса, а когда начался дождь, то прямо через чью-то квартиру поднялась на один из балконов соседнего дома и продолжила. Во время съёмок генератор вышел из строя из-за грозы, и U2 воспользовались гостеприимством местного жителя, исполнив с балкона «Vertigo» и «Desire» для собравшихся фанатов. Все эти кадры вошли в клип.

Альбом ожидается в конце 2026 года, а сама песня уже стала заметной из-за двуязычного текста: Bono поет на английском и испанском. Street of dreams можно перевести как «Улица грёз». В песне это не просто красивое место на карте. U2 описывают дорогу, где человеку нужно удержаться за собственную мечту, пройти через страх и не отдать надежду тем, кто решает за других. Песня — о надежде и справедливости. Центральная фраза «La calle, calle de los sueños» («Улица, улица грёз») повторяется в припеве на испанском — впервые в истории группы испанский язык так органично встроен в структуру песни. «Не отказывайся от своей мечты ради многих, а не только избранных» — ключевая строка, которая и задаёт тон всему треку.



U2

Альбом станет первым полноформатным релизом группы после «Songs of Experience» (2017). В начале 2026 года U2 уже выпустили два тематических EP — «Days of Ash» в феврале и «Easter Lily» в апреле — но оба были намеренно позиционированы как отдельные проекты, не связанные с новым альбомом. «Street Of Dreams» — другое: это официальный старт новой пластинки.

Продюсером трека выступил Джекнайф Ли — давний соавтор группы, работавший над «How To Dismantle An Atomic Bomb» (2004) и «Songs Of Experience» (2017).

Возвращение Ларри Маллена-младшего: съёмки в Мехико стали вторым крупным публичным появлением барабанщика после операции на шее, из-за которой он пропустил концертную серию U2 в Лас-Вегасе в 2023–2024 годах. Ларри признался: «Было очень важно снова оказаться в одной комнате с Эджем, Адамом и Боно».