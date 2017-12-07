U2 выступили в берлинском метро

Боно и Эдж приехали в Германию, чтобы прорекламировать свой первый за три года альбом «Songs of Experience», сообщает Газета.ru со ссылкой на Deutsche Welle.



U2

В среду, 6 декабря, музыканты прокатились в метро на специальном поезде, а их концерт-импровизация состоялся на станции «Немецкая опера».

Они исполнили как новый материал, так и два своих старых хита «Sunday Bloody Sunday» и «One».

По данным местных СМИ, участников группы сопровождали около 120 фанатов.

У U2 давние отношения с Берлином: большую часть альбома «Achtung Baby» (1991) группа записывала именно в этом городе.