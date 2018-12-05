U2 стала самой высокооплачиваемой группой

Первую строчку заняла ирландская группа U2, которая за 12 месяцев заработала 118 миллионов долларов. На втором месте оказалась британская рок-группа Coldplay с доходом 115,5 миллиона долларов. Далее следует музыкант Эд Ширан, также из Великобритании, заработавший за год 110 миллионов долларов. Пятерку самых богатых музыкантов замыкают Бруно Марс (100 миллионов долларов) и Кэти Перри (83 миллиона долларов).



U2

В топ-10 также вошли Тейлор Свифт, рэпер Джей Зи, группа Guns N' Roses, вокалист коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс и рэпер Дидди.

РИА Новости