Sony Music подала в суд на Napster

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У Napster появился новый владелец, но у него также появились новые юридические проблемы: иск от Sony Music, утверждающей, что потоковый сервис должен более 9,2 млн долларов невыплаченных роялти.

Billboard сообщил, что согласно юридическому заявлению Sony, Napster прекратил выплачивать ей роялти более года назад, из-за чего крупный лейбл был вынужден расторгнуть лицензионное соглашение в июне этого года.

Napster
Napster

В иске также утверждается, что Napster продолжает делать доступными треки и музыкальные видеоклипы Sony Music даже после расторжения сделки, что представляет собой массу проблем с нарушением авторских прав, которые продолжаются даже за пределами причитающихся роялти.

Проблемы с роялти в Napster не стали неожиданностью для музыкальной индустрии. В январе дистрибьюторы и лейблы публично пожаловались на задержку платежей.

В прошлом месяце американская лицензионная компания SoundExchange подала в суд на Sonos из-за невыплаченных роялти за ее сервис Sonos Radio за период (2020-2023 гг.), когда он работал на платформе Napster.

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Все это произошло до того, как в марте Napster приобрела компания Infinite Reality, работающая в сфере метавселенной, но тот факт, что с тех пор проблемы не были решены, не внушает оптимизма.

Infinite Reality заплатила 207 млн долларов за Napster вскоре после объявления о раунде финансирования в размере 3 млрд долларов (да, миллиарда), в результате чего компания была оценена в 12,25 млрд долларов.

Учитывая эти цифры, быстрое урегулирование долгов Napster перед правообладателями музыки должно было стать легкой победой, особенно если Infinite Reality настроена на будущее Napster в сфере потокового вещания, а не просто как на платформу для амбициозных проектов метавселенной ИИ.

«Мы не комментируем текущие судебные разбирательства. Тем не менее, мы высоко ценим отношения со всеми нашими партнёрами. Мы по-прежнему стремимся восстановить отношения Napster со всеми крупными лейблами и надеемся на скорейшее и мирное урегулирование», — заявил представитель Napster журналу Billboard.

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