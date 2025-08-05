Sony Music подала в суд на Napster

Billboard сообщил, что согласно юридическому заявлению Sony, Napster прекратил выплачивать ей роялти более года назад, из-за чего крупный лейбл был вынужден расторгнуть лицензионное соглашение в июне этого года.



Napster

В иске также утверждается, что Napster продолжает делать доступными треки и музыкальные видеоклипы Sony Music даже после расторжения сделки, что представляет собой массу проблем с нарушением авторских прав, которые продолжаются даже за пределами причитающихся роялти.

Проблемы с роялти в Napster не стали неожиданностью для музыкальной индустрии. В январе дистрибьюторы и лейблы публично пожаловались на задержку платежей.

В прошлом месяце американская лицензионная компания SoundExchange подала в суд на Sonos из-за невыплаченных роялти за ее сервис Sonos Radio за период (2020-2023 гг.), когда он работал на платформе Napster.

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Все это произошло до того, как в марте Napster приобрела компания Infinite Reality, работающая в сфере метавселенной, но тот факт, что с тех пор проблемы не были решены, не внушает оптимизма.

Infinite Reality заплатила 207 млн долларов за Napster вскоре после объявления о раунде финансирования в размере 3 млрд долларов (да, миллиарда), в результате чего компания была оценена в 12,25 млрд долларов.

Учитывая эти цифры, быстрое урегулирование долгов Napster перед правообладателями музыки должно было стать легкой победой, особенно если Infinite Reality настроена на будущее Napster в сфере потокового вещания, а не просто как на платформу для амбициозных проектов метавселенной ИИ.

«Мы не комментируем текущие судебные разбирательства. Тем не менее, мы высоко ценим отношения со всеми нашими партнёрами. Мы по-прежнему стремимся восстановить отношения Napster со всеми крупными лейблами и надеемся на скорейшее и мирное урегулирование», — заявил представитель Napster журналу Billboard.