Napster снова перекуплен в надежде создать иммерсивную метавселенную

Технологическая компания Infinite Reality объявила, что приобрела Napster за девятизначную сумму в надежде превратить Napster из простого стримингового сервиса в более ориентированную на социальные сети музыкальную платформу, где фанаты смогут напрямую взаимодействовать с музыкой и артистами.

Для ясности: нынешняя версия Napster сильно отличается от печально известного происхождения бренда как одноранговой файлообменной сети. Оригинальный Napster прекратил своё существование в начале 2000-х, а стриминговый сервис Rhapsody купил бренд в 2011 году, возродив название, когда в 2016 году провёл ребрендинг и стал называться Napster. Napster — не единственный противоречивый музыкальный сервис своей эпохи, который возродился для других целей. Limewire также вернулся в последние годы и в настоящее время предлагает платформу для создания музыки с помощью ИИ вместе с генератором изображений с помощью ИИ.



Napster

После ребрендинга Rhapsody Napster стал своего рода магнитом для компаний, которые следовали технологическим тенденциям, популярным в последние несколько лет. Компания MelodyVR, занимающаяся виртуальной реальностью, приобрела Napster в 2020 году во время пандемии за 70 миллионов долларов, надеясь превратить платформу в гибридную музыкальную и стриминговую платформу. К 2022 году криптовалютные компании Hivemind и Algorand купили Napster, сосредоточившись на web3 и блокчейне.

Infinite Reality, со своей стороны, в пресс-релизе назвала себя «инновационной компанией, создающей цифровые медиа и электронную коммерцию нового поколения с помощью расширенной реальности (XR), искусственного интеллекта (AI) и других иммерсивных технологий».

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Infinite Reality — не первая компания за последние несколько лет, которая надеется взять на себя печально известное название Napster и попытаться изменить бренд, чтобы встряхнуть музыкальный бизнес, но пока ни одна из них не добилась успеха. Тем не менее, более широкая цель компании — напрямую монетизировать фандом — отражает растущую тенденцию в музыкальной индустрии, поскольку всё больше заинтересованных сторон предлагают контент для «суперфанатов», которые демонстрируют повышенный спрос на контент своих любимых исполнителей.

Infinite Reality надеется произвести фурор, предлагая такие услуги, как продажа физических и цифровых товаров, обслуживание клиентов с помощью ИИ и виртуальные пространства, похожие на метавселенную, где фанаты могут собираться на концертах или вечеринках. Infinite Reality также владеет Лигой гонок на дронах и киберспортивными командами, которые соревнуются в League of Legends и Call of Duty; компания заявила, что будет использовать эти платформы для продвижения музыки.

«Я твёрдо убеждён, что отношения между артистами и их поклонниками развиваются: фанаты жаждут гиперперсонализированного, интимного доступа к своим любимым артистам, а артисты ищут инновационные способы укрепить связи с поклонниками и получить доступ к новым источникам дохода, — заявил Джон Акунто, соучредитель и генеральный директор Infinite Reality. — Мы создаём идеальную музыкальную платформу, на которой артисты смогут процветать в условиях следующей волны цифровых преобразований».

Согласно релизу, на сегодняшний день потоковый сервис Napster выплатил более 1 миллиарда долларов авторских отчислений исполнителям и авторам песен. Джон Влассопулос, который присоединился к Napster в качестве генерального директора в 2022 году, продолжит исполнять обязанности главного исполнительного директора. До прихода в Napster Влассопулос был музыкальным руководителем популярной видеоигры Roblox, где он помогал запускать виртуальные концерты для таких артистов, как Lil Nas X и Twenty One Pilots.

«Napster произвёл революцию в мире цифровой музыки в 1990-х, и теперь, с Infinite Reality, мы готовы сделать это снова, — говорится в заявлении Вассопулоса. — Представьте, что вы приходите на виртуальную площадку, чтобы посмотреть эксклюзивное шоу с друзьями, пообщаться с вашим любимым артистом в его собственной виртуальной тусовке, когда он выпускает новый сингл, и напрямую купить его эксклюзивные цифровые и физические товары. Благодаря опыту Infinite Reality в области иммерсивных 3D-технологий мы превратим Napster в платформу нового поколения, где фанаты не просто слушают музыку, а воспринимают её совершенно по-новому».