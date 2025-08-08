Брайан Ино собрал звездный лайн-ап на фестивале против геноцида Израиля в Газе

Объявлен состав участников одного из самых масштабных благотворительных концертов в пользу Палестины с момента обострения конфликта после 7 октября 2023 года. Он состоится на арене «Уэмбли» в Лондоне 17 сентября.



Brian Eno

Брайан Ино курирует мероприятие Together for Palestine, которое объединяет британских и палестинских артистов на площадке вместимостью 12 500 человек с целью сбора средств для Choose Love — британской благотворительной организации, которая сотрудничает с 23 партнерскими организациями в секторе Газа для доставки продовольствия, медикаментов и другой поддержки.

Планируется, что палестинские музыканты Аднан Джубран, Фарадж Сулейман и Най Баргути выступят вместе с Ино и рядом ведущих британских артистов: Bastille, Cat Burns, Damon Albarn, Greentea Peng, Hot Chip, James Blake, Jamie xx, King Krule, Mabel, Obongjayar, Paloma Faith, Rachel Chinouriri и Sampha, а также с «разовыми вкладами» от Рины Саваямы, PinkPantheress и Риза Ахмеда.

Ино сказал: «Перед лицом ужасов Газы молчание становится соучастием. Артисты всегда помогали обществу выявлять несправедливость и строить лучшее будущее. Вот почему этот концерт так важен. Пришло время нам объединиться — не просто чтобы высказать своё мнение, но и чтобы подтвердить нашу общую человечность».

Халед Зиада, основатель и директор Лондонского палестинского кинофестиваля, продюсирует мероприятие вместе с Эно и Трейси Сиворд, кинопродюсером, который также продюсировал церемонию открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Зиада сказал: «В мире, где правительства и основные средства массовой информации замолчали перед лицом геноцида, это собрание становится хором сопротивления — где деятели искусства и сообщества объединяются, чтобы скорбеть, выражать ярость и стоять плечом к плечу с палестинским народом».

Певица и автор песен Чинурири, которая недавно выступала на разогреве у Сабрины Карпентер, призвала других музыкантов «присоединиться ко мне и построить мост к пострадавшим в Газе и за её пределами. Мы должны выйти за рамки нашей привилегированности и говорить правду и справедливость».

Албарн сказал: «Пацифизм — это действие. Мир — это действие. Чтобы жить мирно, нужны дальновидность и целеустремлённость… Я благодарен за эту возможность проявить солидарность с палестинским народом».

За постановку мероприятия отвечает Эс Девлин — сценограф, лауреат премий «Оливье» и «Тони», которая, помимо работы в театре, создавала масштабные поп-шоу для таких звезд, как Бейонсе, The Weeknd, U2 и Леди Гага.

Дэвлин сотрудничает с палестинским художником Малаком Маттаром в рамках проекта Together for Palestine и заявил, что сцена арены Уэмбли «будет выражать богатую красоту палестинской культуры».

Ино давно поддерживает Палестину и культурный бойкот Израиля.

В 2017 году у него возник спор с Ником Кейвом по поводу культурного бойкота. Кейв охарактеризовал бойкотистов как «людей, которые пытаются помешать музыкантам, запугать их, подвергнуть их цензуре и заставить их молчать». Ино ответил: «Это не имеет никакого отношения к „затыканию рта“ артистов — обвинение, которое я нахожу довольно оскорбительным, учитывая, что несколько миллионов человек постоянно и гротескно лишены возможности говорить».