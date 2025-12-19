Мария Янковская станцевала «Русский хит»

Это современное, дерзкое и намеренно ироничное прочтение русской культуры — без пафоса, но с юмором и драйвом, - сообщили в пресс-службе.

В клипе приняли участие европейский блогер Симон Бот, балерина и блогер Арина Дубкова, блогер Тимофейка и другие.

Создатели клипа сознательно ушли от прямолинейного образа «русского клипа» и посмотрели на тему через призму мета-иронии. Источником вдохновения стал культовый клип Psy «Gangnam Style». Мария Янковская — эпатажная звезда в шубе, тёмных очках и с летающей за ней сумочкой. Артистка гуляет по современной Москве и в любой ситуации «топит за всё русское».



Мария Янковская

Вслед за Машей по городу движется её свита — друзья и танцоры в стилизованных народных костюмах. Они исполняют современные версии русских народных танцев повсюду: у прилавка в магазине, в салоне красоты, на парковке, в метро, у ларька с шаурмой и даже в кафе на Патриках. Картинка разворачивается как калейдоскоп узнаваемых сцен, где самовар, пироги, виртуозная балалайка и дружелюбный медведь органично соседствуют с ритмом большого города.

Отдельная линия клипа — идея международной дружбы, вдохновлённая трендом «I’m not Russian but…». По пути Мария встречает иностранцев, которые с интересом и восторгом реагируют на её эпатаж и с лёгкостью присоединяются к танцам. Финалом становится шумная вечеринка в «русских палатах», где друзья артистки и гости со всего мира празднуют вместе — без границ и предрассудков.