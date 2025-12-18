Лейблы представили новых артистов и менеджеров музыкальной индустрии

Это редкая возможность увидеть и услышать тех, на кого делают ставку в 2026 году. Такое событие лейблы обычно проводят в закрытом формате, но в этом году организаторы впервые открыли двери для гостей.

Формат вечера также включал выпускной Академии Музыкальной Индустрии, которая проходила в Москве с 10 ноября по 11 декабря. Ежегодный бесплатный курс «Академия Музыкальной Индустрии» проходил в очном формате по двум программам: «A&R (поиск, развитие и сопровождение артистов)» и «Музыкальный маркетинг (продвижение, digital-стратегии, бренд-коммуникации)». Обучение состояло из лекций и воркшопов со специалистами, разборов реальных кейсов от подписания артистов до запусков треков, командной работы, встреч с редакторами стримингов, продюсерами, менеджерами. Также была практическая часть: работа с артистами, релизные кампании, подсчет проекта, юридические тонкости и другие направления работы в музыкальной индустрии.

Наставниками и спикерами Академии выступили: Григорий Юлкин, Арам Даниелян, Денис Глазин, Владимир Юрченко, Константин Сидорков, Максим Ворошилов, Николай Редькин, daily slime, Nest, Дарья Евсеева, Эрик Вальдес-Мартинес, Виктория Пудова, Евгений Семененко, Алексей Рожков, Валерия Брусникина и др.

Обучение Академии, сочетающее теорию от практиков и полное погружение в среду, уже доказало свою эффективность. По итогам прошлого набора 4 выпускника из 25 сразу присоединились к командам лейблов-организаторов, а более половины всех студентов начали карьеру в музыкальной индустрии.

В этом году программа продемонстрировала серьезный рост интереса: на курс было подано более 340 заявок, из которых были отобраны 33 участника. Образовательный интенсив для них провели 61 спикер – практикующие эксперты ключевых компаний индустрии. Помимо лекций и воркшопов, в программу вошли экскурсии в офисы Яндекс.Музыки и VK Музыки, что позволило студентам изнутри увидеть работу крупнейших музыкальных сервисов.

Григорий Юлкин, A&R-директор лейбла Koala Music:

«Сегодня все больше компаний осознают, что эффективные специалисты чаще вырастают не из университетских аудиторий, а из профессиональных сообществ и практики. Музыкальная индустрия – не исключение. Чтобы идти в ногу с темпами и потребностями рынка, бизнес сам берет на себя функцию обучения, используя образовательные проекты в качестве элемента рекрутинга. «Академия Музыкальной Индустрии» – один из примеров такого подхода. Это не просто образовательный курс, а практическая среда, где знания сразу применяются на реальных задачах, а сами преподаватели – это действующие эксперты индустрии».

Среди новых исполнителей, с кем лейблы подписали контракты, выступили:

Сardinparis и WokkHelly – от S&P Digital

Asyamf и Молодой Владимир – от Koala Music

Янглун и Navzzdohe – от Legacy Music

Kirilik и «Я про рок» – от Pulse.

Вечер закончился DJ-сетом от Антона Савенко (a.k.a. «а можно потанцевальней?»).

Об организаторах:

S&P Digital – российский музыкальный лейбл, созданный в 2022 году, и ставший к 2025 году одним из лидеров рынка. Лейбл расширяет и продвигает собственный каталог артистов, среди которых: Feduk, Jony, Pharaoh, Zoloto, Lida, Травма, Полина Гагарина, Сироткин, Mia Boyka и другие. Кроме того, развивает собственное музыкальное издательство, представляя, в том числе, интересы таких авторов, как: Илья Резник, Игорь Крутой, Obladaet, Евгений Дога.

Koala Music – независимый музыкальный лейбл, появившийся в 2023 в результате смены владельцев и ребрендинга российского подразделения Sony Music Entertainment. Сейчас Koala Music — это независимая площадка для современной молодежи, где рождаются тренды и TikTok-хиты. Лейбл сочетает в себе энергию новой школы, глубокое понимание цифровой культуры и работу с обширным каталогом признанных звезд. Артисты лейбла: Friendly Thug 52 NGG, Alblak 52, 9mice, Kai Angel, Сергей Лазарев, Karna.val, uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Gone.Fludd и другие. Также Koala Music осуществляет дистрибуцию каталогов лейблов: VHQ Music, Kankara Music, NextUp Music, ADV Media, Фонтанка Рэкордс, Copper Pipes, Hype House.

Legacy Music – бутиковый музыкальный лейбл, ориентированный в сторону не только популярной музыки, но и инди-жанра. Лейбл создан в 2018 году и запустил карьеры таких звездных артистов как Ramil’, 10AGE, Kambulat, Konfuz. Треки артистов лейбла покоряли не только российские, но и международные чарты: например, хит Глеба Костромина «Моя голова винтом», попавший в мировые чарты Spotify и Shazam. Лейбл придерживается селективного подхода к формированию каталога и сотрудничает со следующими артистами: Амура, Даниил Ким, Kambulat, Odurachen, Rozalia, Егор Натс и многие другие.

Pulse. – технологичный B2B-дистрибьютор с индивидуальным подходом для лейблов, артистов и владельцев каталогов. Сервис позиционируется как «ментор индустрии», предлагающий комплексное решение для роста, основанное на передовых технологиях, прозрачной отчетности и экспертной поддержке 24/7. В число текущих партнеров Pulse. входят артисты, авторы, музыкальные издательства, а также независимые лейблы: Black Star, IZBA, Riki Music, DNK, Self Made Music, Unipop Music, Снегири, System 108 / Диско клуб, Moroz Records, и каталоги отдельных артистов: Звери, Диана Арбенина, Thomas Mraz и другие.