Анастасия Спиридонова и In-Grid спели про «Ночи и дни»

Песня исполняется на двух языках: русский текст и музыку написала Анастасия, а французский – In-Grid.

«Я позвоню тебе ты ответь / Что на душе твоей мне расскажешь / Мне бы на крыльях к тебе лететь / Сердце моё, сердцу не прикажешь», - поют артистки.

«С большой радостью мы представляем вам наш международный дуэт, он о дружбе — женской, искренней и не знающей преград, - говорит Анастасия. - Это дуэт со всемирно известной, роскошной певицей In-Grid, чей альбом «Rendez-vous» получил 14 золотых и платиновых сертификаций по всему миру! Это кажется невозможным, но это случилось! И я безмерно счастлива этой песне и этому творческому союзу!»



Анастасия Спиридонова

«Для меня большая честь сотрудничать с такой неутомимой, страстной и трудолюбивой певицей, как и я — стахановцем в музыке и в жизни, где преданность делу, дисциплина и душевность идут рука об руку!», – говорит In-Grid.