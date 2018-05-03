Анастасия Спиридонова спела дуэтом с победителем «Голос.Дети»

Одним из самых пронзительных выступлений стал дуэт финалистки Анастасии Спиридоновой с победителем детской версии Данилом Плужниковым. Их исполнение песни Аллы Пугачевой «Нас бьют, мы летаем» явилось олицетворением силы духа и веры, безграничного полета души и голоса.

Номер сопровождали слова ведущей: «Третий сезон стал особенным в истории проекта, потому что его победитель доказал всем нам, всей стране, что даже в самом маленьком человеке может быть самое большое сердце».

Зрителей до глубины души поразил этот невероятно искренний тандем двух "больших" артистов, не вписывающийся в рамки "детского" проекта. Многие в зале не могли сдержать слёз восторга и восхищения - настолько мощно, честно и эмоционально была прожита композиция.