Анастасия Спиридонова вышла замуж

Участница шоу «Голос» Анастасия Спиридонова старалась не афишировать подробности собственной личной жизни. Лишь в декабре 2017-го Анастасия призналась, что давно счастлива в отношениях и готовится выйти замуж за таинственного возлюбленного. Им оказался одноклассник артистки Антон, с которым она знакома уже много лет. И вот, 31-го августа в городе Великие Луки состоялась одна из самых необычных свадеб года. Спиридонова поспешила поделиться с поклонниками несколькими трогательными кадрами с церемонии.



Фото из instagram Анастасии Спиридоновой

Чуть позже Анастасия раскрыла некоторые подробности торжества. Как оказалось, влюбленные сочетались узами брака в центре деревянного зодчества, где все постройки выполнены из бруса.

На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди, а сам праздник продолжался целых два дня. За это время влюбленных успели поздравить не только друзья, но еще и настоящие казаки.

Выступление казачьего ансамбля стало одним из самых ярких моментов праздника. Чуть позже артисты подарили жениху папаху и бурку, а Анастасии казачий платок. Выступил на свадьбе и давний друг Спиридоновой Сергей Волчков, также прославившийся благодаря шоу «Голос».

Для одного из главных дней в своей жизни Анастасия выбрала белоснежное платье, богато декорированное кружевом. А вот Антон отдал предпочтение черной жилетке, брюкам в тон и белой рубашке. Влюбленные выглядели невероятно счастливыми, и явно получали удовольствие от всего происходящего на празднике.

Ранее певица рассказывала, что она училась вместе с будущим мужем Антоном пятого класса. Однако чувства между ними разгорелись намного позже.

«Антон уехал жить в Санкт-Петербург. Спустя много лет судьба снова свела нас. И теперь мы жених и невеста. Вот как бывает! Антон никак не связан со сценой. На свадьбе будут все наши многочисленные родственники. Для меня это событие, на котором все должны познакомиться, подружиться и понять, что нас стало в два раза больше», — делилась эмоциями со «СтарХитом» артистка.