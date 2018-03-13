Александр Маршал признался в любви звезде Голоса

И вот 8 марта на Первом канале состоялась премьера песни "Вместе".

В финале, Александр сказал на сцене: "Я люблю Вас, Анастасия!" вызвав тем самым много вопросов.

"Для меня это большая честь. Александр - сильный, мужественный артист с потрясающим голосом и большим опытом. Я безумно волновалась. Я счастлива, что моя мечта сбылась" - прокомментировала Анастасия Спиридонова



Александр Маршал и Анастасия Спиридонова

Напомним, что несколько дней назад на премию телеканала "Жара" Александр и Настя пришли вместе, но с журналистами общались только о творчестве.

Новая песня "Вместе" уже доступна на всех музыкальных площадках.