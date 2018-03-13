Александр Маршал признался в любви звезде Голоса

И вот 8 марта на Первом канале состоялась премьера песни "Вместе".
В финале, Александр сказал на сцене: "Я люблю Вас, Анастасия!" вызвав тем самым много вопросов.
"Для меня это большая честь. Александр - сильный, мужественный артист с потрясающим голосом и большим опытом. Я безумно волновалась. Я счастлива, что моя мечта сбылась" - прокомментировала Анастасия Спиридонова
Напомним, что несколько дней назад на премию телеканала "Жара" Александр и Настя пришли вместе, но с журналистами общались только о творчестве.
Новая песня "Вместе" уже доступна на всех музыкальных площадках.
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