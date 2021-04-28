Александр Маршал выпустил песню в память о Михаиле Таниче

«Я родился в Таганроге» — попытка символически передать ужас войны, донести до читателя «злой запах» смерти, бессмысленность гибели моих героев. Это антивоенное стихотворение», — рассказал о своём произведении Михаил Гуцериев.

Стоит над полем волчий вой,Сержант кричит: «Примкнуть штыки!»Нас смерть зовёт в последний бой,И страх рвёт сердце на куски.

Песня «А дома зацвела сирень» открывает Гуцериева с неизвестной до сих пор стороны: по эмоциональному накалу и смысловой глубине композиция не похожа ни на одно из ранее созданных им произведений.

«Как только я прочитал стихотворение, моментально возникла идея в голове, какую музыку надо написать. Это ещё одна поэтическая грань Михаила Сафарбековича. Я очень уважаю его поэзию, потому что в ней очень много неожиданных, светлых, чистых образов, которые сегодня невозможно найти в нашем шоу-бизнесе», — прокомментировал Андрей Мисин.

Поэт необычно интерпретирует образ войны. И упоминание сирени в стихах неслучайно. Этот цветок заключает в себе два противоположных значения: с одной стороны сирень — символ любви, с другой — символ печали. Эти чувства и передаются главным героем — солдатом, у которого образ сирени ассоциируется с домом, любовью и весной.



Я рано утром, до зари,

С моим врагом в раю гулял.

Клялись мы в дружбе на крови,

А дома колокол упал.

Именно это четверостишие больше всего вдохновило Андрея Мисина.

«Клясться в дружбе на крови — это сильнейшая метафора. Рай — место дружбы. Это место, где мы встречаемся со своими врагами и клянёмся в дружбе на крови», — поделился впечатлениями композитор Андрей Мисин.



Александр Маршал

Для Александра Маршала тема войны и веры являются очень личными, и они неразрывно идут вместе, занимая важное место в его творчестве.

«Над нами плачет Серафим...» — мимо этой строчки не пройдёшь. Серафим Саровский — святой, который был канонизирован православной церковью в 1903 году. Великий святой, который плачет над погибшими солдатами в этой войне. Это самый сильный образ в песне», — рассказал певец.