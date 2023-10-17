Александр Маршал выпустил альбом песен Преснякова-старшего

И вот 8 марта на Первом канале состоялась премьера песни "Вместе".





В финале, Александр сказал на сцене: "Я люблю Вас, Анастасия!" вызвав тем самым много вопросов.





"Для меня это большая честь. Александр - сильный, мужественный артист с потрясающим голосом и большим опытом. Я безумно волновалась. Я счастлива, что моя мечта сбылась" - прокомментировала Анастасия Спиридонова

