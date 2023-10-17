Александр Маршал выпустил альбом песен Преснякова-старшего

В альбом вошло 12 композиций.
Как сообщили агентству Intermedia в пресс-службе лейбла, большинство песен были записаны совсем недавно в студии издательства «Рэй Рекордс». Это композиции «Ты моею станешь», «Немое кино», «Снова осень», «Почти итальянец», «Джо Дассен», «Ну почему…» и «ВеликА и велИка Россия!». Песня «В военном госпитале» была ранее выпущена издательством в виде сингла. В альбом также включены композиции «Тоска», «Вражда. Монтекки и Капулетти», «Наши» и давшая ему название песня «Журавли, журавли...».
«Сашу Маршала я знаю много лет. Все, что поет Саша, он пропускает через свою душу. И еще… Саше веришь! А это бывает очень нечасто», – отмечает Владимир Пресняков-старший.
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