Александр Маршал теряет зрение

Певец жалуется на зрение: в последнее время он практически ничего не видит. Медики настаивают на срочной операции, ведь в противном случае Александр может окончательно ослепнуть.

- Я нахожусь на сцене уже сорок лет, все это время яркий фонарь светит мне прямо в глаза, – вздыхает артист. – А в советское время, когда мы работали в группе «Аракс», у нас было три лазера, которые мы использовали во время выступлений. И пару раз мне доставалось лучом прямо в глаза! Конечно, такие вещи не проходят бесследно.



Александр Маршал

Врачи убеждают его делать операцию немедленно, все-таки возраст сказывается. Александру Маршалу уже 61-год. Однако артист отказывается, пишет «Собеседник».

– Первый звонок прозвучал десять лет назад. Тогда зрение стало ухудшаться. Доктор, который проводил операцию Валере Меладзе, предлагал и мне сделать. Но я, честно говоря, испугался. Потому что видел еще более-менее нормально. Да и технологии были не такие, как сейчас: тогда все только начиналось. А сейчас зрение испортилось окончательно. У меня есть знакомый доктор, который говорит: «Давай приезжай, все сделаем. Сейчас такие технологии, что можно провести операцию практически безболезненно и быстро, даже поменять хрусталик». Но я пока не решаюсь. Если делать операцию на двух глазах, то надо несколько дней лежать в больнице. А у меня на это совершенно нет времени. Можно сначала сделать один глаз, а потом второй. В этом случае не надо лежать в больнице, зато летать нельзя целую неделю. Потому как из-за перепада давления в глазу может что-то лопнуть. А с моим графиком это невозможно.

Это не мешает Александру быть счастливым в личном жизни. Вот уже два года он живет с девушкой, которую пока не спешит представлять журналистам.