Александр Маршал и Мали сняли клип на дуэтную песню

Этот клип готовился очень долго, в нём не просто кадры, а реальные судьбы реальных людей, документальная хроника и неподдельные эмоции.

«В своей жизни мы активно сопереживаем окружающим нас событиям, и чужую трагедию часто переживаем как личную. Но мы всегда должны помнить о том, что самое ценное, что мы имеем – это наша жизнь, и жизнь наших родных и близких людей», – рассказывает о клипе победительница шоу "Фактор А" Мали, – Нам необходимо овладеть искусством жить здесь и сейчас, в настоящем моменте. И помогать тем, кто в этом нуждается, кому мы действительно можем помочь! Главное, несмотря ни на что, не опускать руки, верить в завтрашний новый, светлый день и идти только вперёд. В любой ситуации нужно продолжать жить, любить, надеяться и верить! А если опускаются руки – протяни их тому, кто нуждается в твоей помощи и поддержке!»