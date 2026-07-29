Солиста 30 Seconds To Mars несколько женщин обвинили в сексуальном насилии над детьми

В новом документальном фильме BBC «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда» женщины откровенно рассказывают о своих предполагаемых отношениях с солистом группы 30 Seconds To Mars.



Джаред Лето

В документальном фильме одна женщина утверждает, что ей было 17 лет, когда Лето совершил над ней сексуальное насилие в ванной комнате мотеля. Другая женщина заявляет, что ей угрожали сексуальным насилием, когда она находилась с ним наедине в гостиничном номере в возрасте 19 лет.

Другая женщина заявила, что ей было 17 лет, когда она вступила с ним в половую связь в Калифорнии (где возраст согласия составляет 18 лет). Четвертая женщина утверждала, что Лето склонял ее к интимной связи, описывая его телефонные звонки сексуального характера, когда ей было 16 лет. Женщина заявила, что, по крайней мере, в одном случае он предложил им заняться сексом. Она утверждала, что ее попросили подписать соглашение о неразглашении, с которым ознакомилась Би-би-си, но она отказалась.

В общей сложности 10 женщин дали интервью BBC для документального фильма, некоторые из них выдвинули обвинения в инцидентах, произошедших, когда им было всего 14 лет, в период с 2002 по 2016 год.

Рассказывая о времени, прошедшем между инцидентами и рассказом своей истории, одна из его предполагаемых жертв заявила: «Это было 25 лет назад… ему это сошло с рук».

Несколько мужчин, работавших с группой Лето, утверждали, что Лето иногда приглашал девушек-подростков за кулисы или в свою гримерную, а иногда и к себе домой, где он записывал музыку. Один из них прокомментировал: «Думаю, все считали, что разница в возрасте слишком велика».

54-летний Джаред Лето также является актером, получившим премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в 2014 году за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Он также известен по роли Джокера в «Отряде самоубийц» и привлек внимание СМИ своим использованием метода Станиславского. С тех пор он снялся в фильмах «Властелины Вселенной» и «Морбиус».

В 2025 году Лето опроверг обвинения в сексуальных домогательствах после многочисленных заявлений от нескольких женщин.

В ходе расследования, проведенного журналом Air Mail — изданием о роскошном образе жизни, редактором которого является бывший редактор Vanity Fair Грейдон Картер, — было установлено, что девять женщин обвинили звезду в «неподобающем поведении» в подростковом возрасте.

В настоящее время Лето одинок, но когда-то был помолвлен с актрисой Кэмерон Диаз, с которой состоял в отношениях с 1999 по 2003 год. Они обручились в 2000 году и расстались три года спустя. Позже он встречался с российской моделью Валерием Кауфманом с 2015 по 2022 год.

Он никогда не был женат, но ранее состоял в романтических отношениях с несколькими знаменитостями, включая Скарлетт Йоханссон и Пэрис Хилтон.