30 Seconds to Mars показали «Walk on Water»

- Практически все, что вы увидите, произошло в один день в Соединенных Штатах Америки, 4 июля 2017 года", - рассказывают музыканты о съемках клипа. - В дополнение к нашим 92 профессиональным командам в процессе съемок участвовало более 10 000 творческих людей. Мы снимались во всех пятидесяти штатах, Пуэрто-Рико и D.C.

К клипе использована лишь часть видеоматериала. Остальное будет частью документального фильма «День в жизни Америки» (режиссер Джаред Лето), который выйдет дополнением к нашему новому альбому."