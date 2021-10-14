Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке

Звонок организовал фонд помощи хосписам "Вера" по просьбе брата девушки.

«Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая несмотря ни на что продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестёр, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето».

Анастасия — давняя поклонница коллектива 30 Seconds to Mars, где поет Лето. Слушать Лето Настя начала в 11 лет. В 19, чтобы оказаться на концерте, она отстояла в очереди больше пяти часов. ⠀

В квартире Насти есть собственный Джаред Лето – огромная фигура из картона на деревянной подложке. 10 лет назад он был подарен Насте на день рождения. За это время Джаред немного поистрепался, но все домашние к нему привыкли и считают за своего. ⠀

На её странице в инстаграм десятки видео с концертов 30 Seconds to Mars. Там Настя вместе с тысячной толпой поёт наизусть знакомые песни. На видео у Насти длинные густые волосы – тогда она ещё не знает, что заболеет. ⠀

Свой 27-ой день рождения девушка отметила в Царицынском хосписе. ⠀

Когда в фонде узнают о мечте, сразу запускается цепочка рукопожатий. В этот раз мечта казалась невозможной примерно всем. Всем, кроме менеджера по исполнению желаний, которая, услышав про Джареда, спросила: почему нет?



Джаред Лето

Оля человек за человеком обошла друзей и партнёров фонда. Кто-то вспомнил, что Джаред был в гостях у «Вечернего Урганта». Но с Иваном тоже нужно было как-то связаться. Попросили Нюту Федермессер. Нюта дозвонилась до Ивана, а что было дальше? Знаем только то, что Джаред Лето позвонил Насте. ⠀

Лето в десятиминутной беседе рассказал девушке о своей любви к русской кухне и культуре, поинтересовался ситуацией с коронавирусом в стране и попросил обнять семью за него. В свою очередь, Анастасия рассказала о самочувствии и поблагодарила за поддержку.