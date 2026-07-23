Charli XCX выпустила альбом «Music, Fashion, Film»

Альбом записан за десять дней в парижской студии Rue Boyer при участии давних коллабораторов Эй Джи Кука и Финна Кина.

После оглушительного успеха альбома «Brat» артистку настигли истощение и потеря вдохновения — вплоть до ощущения, что она больше не сможет писать музыку. Возвращение случилось, когда режиссёр Эмеральд Феннелл предложила ей записать песню для экранизации «Грозового перевала»: прочитав сценарий, Чарли собрала мир, который сама описывает как сырой, дикий, сексуальный, готический и британский. Музыкально релиз уходит от привычных автотюна и танцевальных ритмов в сторону эксперимента — в интервью British Vogue певица объявила, что «танцпол мёртв». Чёрно-белую обложку, снятую Эйданом Замири в «случайной кухне» по настоянию самой артистки, украшают трое, представляющие музыку, моду и кино — Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе.

«Мне нравится менять форму. Мы знаем, что найдутся люди, которых это будет беспокоить, но это нормально» — Charli XCX.



Charli XCX

Чарли xcx — одна из определяющих артисток нашего времени. Балансируя между экспериментальным и мейнстримным направлениями, она построила карьеру, характеризующуюся переосмыслением, сотрудничеством и уникальным подходом к искусству, который повлиял как на звуковой, так и на визуальный язык современной культуры. Её работы получили широкое признание критиков, включая многочисленные премии BRIT и Grammy, что закрепило за ней статус одной из самых влиятельных творческих фигур современной поп-музыки. Помимо музыки, Чарли стала значимой фигурой в мире моды и современного визуального искусства, а также расширила свою творческую деятельность в кино, где она играет, пишет сценарии, продюсирует и пишет музыку для проектов с такими режиссёрами, как Такаши Миике, Грег Араки и Кэти Янн.