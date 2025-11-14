Charli XCX показала еще одну песню «Chains of Love» для фильма

«Chains of Love» войдет в предстоящий саундтрек-альбом, целиком записанный артисткой для будущей экранизации готического романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» (Wuthering Heights). Роли неистово влюбленных друг в друга Хитклиффа и Кэтрин исполнят Джейкоб Элорди и Марго Робби.

Режиссером картины выступила Эмиральд Феннел («Виктория», «Убивая Еву»). Премьера «Грозового перевала» ожидается в феврале 2026 года. Эта версия станет уже шестой по счету экранизацией романа, не считая телесериалов. Предыдущая версия вышла в 2011 году с Джеймсом Хаусоном и Каей Скоделарио в главных ролях.

Charli XCX уже сообщила точную дату выхода саундтрек-альбома — 13 февраля. Вторую неделю подряд поп-исполнительница готовит поклонников к тому, что это будет масштабная работа в ее дискографии. После шестого кислотно-зеленого альбома «BRAT», выпущенного в прошлом году, XCX решила «переключиться на что-то совершенно противоположное». И первый сингл «House», и второй — «Chains of Love» показывают, что певица способна на музыкальное разнообразие.



Charli XCX

В «House» передается гнетущая атмосфера безвыходности положения. Это выражается через тревожные скрипки, торопливый речитатив в исполнении Джона Кейла из The Velvet Underground и нарастающий лейтмотив «I think I'm gonna die in this house» (Кажется, я умру в этом доме). В «Chains of Love» всё обстоит иначе. Голос Charli XCX льется в этой композиции с синти-поп звучанием, воспевая одержимую любовь главных героев: «I know the chains of love won't break» (Я знаю, что цепи любви не разорвутся).

Сколько всего песен написала Charli для «Грозового перевала» — неизвестно. В уже выпущенных двух композициях артистка постаралась переосмыслить классический сюжет, добавив ломанное электронное звучание и самобытные вокальные эффекты.