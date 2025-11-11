Charli xcx и Джон Кейл из Velvet Underground выпустили готичную песню

Джон Кейл - известнейший авангардист и прародитель всей современной альтернативной музыки (именно он, будучи членом Velvet Underground, впервые начал применять в рок-музыке нойзовые приёмы). Он появляется в мрачном готическом видео (снятом режиссером Митчем Райаном) вместе с Чарли и большим чёрным вороном.

Песня «House» войдет в саундтрек новой экранизации романа «Грозовой перевал», которую снимает режиссер Эмиральд Феннелл с Марго Робби, Джейкобом Элорди, а также Хонг Чау, Элисон Оливер, Шазадом Латифом, Оуэном Купером, Шарлоттой Меллингтон, Вай Нгуен в главных ролях. Charli xcx является главным композитором фильма и написала для него целый новый альбом.

Когда я думаю о «Грозовом перевале», я думаю о страсти и боли. Об Англии. О вересковых пустошах, о грязи и холоде. О решимости и внутренней силе.

Несколько лет назад я посмотрела документальный фильм Тодда Хейнса о The Velvet Underground. Как многие из вас знают, я большая поклонница этой группы, и фильм произвёл на меня сильное впечатление. В нём Джон Кейл сказал одну вещь, которая глубоко запомнилась мне: по его словам, любая песня The Velvet Underground должна быть одновременно «элегантной и жестокой». Эта фраза врезалась мне в память. Я записала её в заметки и часто к ней возвращалась, пытаясь понять, что именно он имел в виду.

Работая над музыкой к фильму, я всё время вспоминала эти слова — «элегантная и жестокая». Однажды, во время тура в Остине, мы с Финном зашли в студию и создали основу песни, которая позже стала «House». Когда лето закончилось, я всё ещё думала о словах Джона. Тогда я решила написать ему — не только чтобы узнать, что он думает о песнях, вдохновлённых его фразой, но и чтобы понять, не захочет ли он поработать со мной над одной из них.

Мы связались, поговорили по телефону — и, Боже… этот голос! Такой элегантный, такой жестокий. Я отправила ему несколько песен, и мы начали обсуждать «House». Мы говорили об идее стихотворения. Он что-то записал и прислал мне. Что-то, что мог сделать только Джон. И это… это заставило меня плакать.

Я чувствую себя невероятно счастливой, что смогла поработать с ним над этой песней. Всё это время я тихо ждала момента, когда смогу поделиться ею с вами. И в понедельник она станет вашей.

Люблю вас всех. Давайте снова и снова влюбляться. <3»