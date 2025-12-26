Вышел концертный фильм «Christina Aguilera: Christmas in Paris»

Этот концертный фильм, посвященный 25-летию ее альбома «My Kind of Christmas», вышел в ограниченный прокат в кинотеатрах в начале этого месяца.

«Christina Aguilera: Christmas in Paris» — ослепительное живое выступление, посвященное 25-летию любимого рождественского альбома мировой суперзвезды Кристины Агилеры « My Kind of Christmas» , кульминацией которого стало незабываемое визуальное зрелище, воплощающее фантазию, величие и театральное чудо. Режиссером шоу выступил обладатель премии «Эмми» Сэм Ренч («Taylor Swift: The Eras Tour», «Billie Eilish: Live at the O2»), а съемки проходили в Париже перед небольшой аудиторией из 250 гостей. «Christina in Paris» переносит зрителей на террасу зимнего сада высоко над музеем на набережной Бранли. На фоне Эйфелевой башни, превращенной в сверкающую рождественскую елку, Агилера представляет захватывающее выступление, где городской пейзаж выступает одновременно и сценой, и свидетелем.

С наступлением сумерек она плавно переходит от рождественских хитов к знаковым песням своей карьеры, запечатленным в роскошном винтажном сиянии. Между песнями фильм погружается в сказочные парижские эпизоды, где Кристина размышляет о любви, материнстве, перерождении и искусстве, которое определило ее жизненный путь.



Между песнями она делится личными размышлениями о любви, материнстве и искусстве.

В фильм, перемежающийся документальными сценами, снятыми в Париже, также вошли моменты из легендарного клуба Crazy Horse, где Агилера исполняет свои самые смелые гимны в кабаре, пропитанном декадентством и гламуром парижской ночной жизни.

В фильм, перемежающийся документальными сценами, снятыми в Париже, также вошли моменты из легендарного клуба Crazy Horse, где Агилера исполняет свои самые смелые гимны в кабаре, пропитанном декадентством и гламуром парижской ночной жизни. Кульминацией становится заснеженный финал под сверкающими огнями башни, кинематографичный, эмоциональный и такой же безошибочно смелый, как и сама артистка.