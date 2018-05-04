Christina Aguilera анонсировал альбом и выпустила клип

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Певица Кристина Агилера анонсировала свой первый за шесть лет номерной альбом под названием Liberation.

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Independent.

Пообещав поклонникам новые песни, Агилера представила клип на трек Accelerate с Ty Dolla $ign и 2 Chainz. Как рассказала исполнительница в интервью Billboard, новая пластинка вдохновлена хип-хопом и на ней появятся композиции, записанные совместно с Канье Уэстом.

Кристина Агилера видит свой новый релиз полным жажды свободы и откровений. На вопросы о том, что ее видят как поп-певицу, Агилера отвечает невозмутимо: «В конце концов, я работаю в жанре соул».

Liberation будет выпущен на лейбле RCA Records 15 июня 2018 года.

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