Christina Aguilera анонсировал альбом и выпустила клип

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Independent.

Пообещав поклонникам новые песни, Агилера представила клип на трек Accelerate с Ty Dolla $ign и 2 Chainz. Как рассказала исполнительница в интервью Billboard, новая пластинка вдохновлена хип-хопом и на ней появятся композиции, записанные совместно с Канье Уэстом.

Кристина Агилера видит свой новый релиз полным жажды свободы и откровений. На вопросы о том, что ее видят как поп-певицу, Агилера отвечает невозмутимо: «В конце концов, я работаю в жанре соул».

Liberation будет выпущен на лейбле RCA Records 15 июня 2018 года.