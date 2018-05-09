Christina Aguilera анонсировала первый за 10 лет тур

Тур в поддержку альбома Liberation начнется 25 сентября в Голливуде, сообщает Газета.ru со ссылкой на Rolling Stone.



Кристина Агилера

Всего Агилера даст 22 концерта на 20 площадках в Северной Америке. Первый сингл альбома Accelerate был записан вместе с рэпером 2Chainz и спродюсирован Канье Уэстом. В записи еще одного трека приняла участие певица Деми Ловато.

Альбом Liberation, который должен выйти 15 июня 2018 года, стал первой номерной пластинкой Агилеры за шесть лет. Певица заявила, что при его написании вдохновлялась хип-хопом.