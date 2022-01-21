Кристина Агилера вернулась к своим корням в «La Fuerza»

Кристина Агилера показала, что случилось с парнем из багажника Певица Кристина Агилера выпустила новый сингл и клип «Somos Nada» (смотреть клип). Клип является продолжением ее предыдущего видео «Pa Mis Muchachas» и подробно рассказывает об отношениях героини Кристины и молодого человека, оказавшегося в багажнике ее автомобиля в финале первого клипа. В «Somos Nada» судьба юноши оказывается еще более печальной.







Песня «Somos Nada» войдет в новый испаноязычный альбом Агилеры, дата выхода которого пока неизвестна.



Christina Aguilera



«Мы цветы, рожденные из грязи. Мы - ничто», - образно прокомментировала клип певица.

Кристина Агилера перепела «Reflection» Кристина Агилера выпустила новую версию песни «Reflection», впервые прозвучавшей в 1998 году в саундтреке мультфильма «Мулан» (смотреть клип). Кристина значительно переделала вокальную партию, сделав ее гораздо технически изощреннее, и завершает трек пронзительной высокой нотой на контрасте с полушепотом. А вот несколько наивная оркестровая аранжировка, увы, в песне осталась.







«Моя новая версия «Reflection» из «Мулан» уже здесь! Я нахожусь на старте нового этапа в своей жизни и намереваюсь обнять женщину, которой я стала и выросла в этом бизнесе. Так что эта песня очень важна для меня самой. Надеюсь, вам понравится этот свежий...

Кристина Агилера спела под белый рояль Кристина Агилера выпустила совместную песню и клип с дуэтом A Great Big World «Fall on Me» (смотреть клип). Действие в клипе происходит на сказочной поляне, где быстро сменяются времена года и находятся Кристина в белом платье (в образе Весны), участники дуэта и белый рояль. Видео было снято режиссером Си О в Лос-Анджелесе.







«Fall on Me» - вторая совместная работа Агилеры и A Great Big World, и впервые она была исполнена на церемонии вручения премии American Music Awards 24 ноября 2019 года.



Christina Aguilera

Christina Aguilera перевыпускает свой дебютный альбом Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь 20-летия со дня его релиза. Как сообщает Billboard, в продажу поступят три вариации юбилейного издания Christina Aguilera. 23 августа 2019 года увидит свет цифровая версия оригинальной пластинки в комплекте с редкими записями хитов и ремиксами. Юбилейный альбом также можно будет приобрести на CD с автографом певицы, на кассете и виниле.







Свой дебютный именной альбом Кристина Агилера выпустила 24 августа 1999 года в возрасте 18 лет под названием Christina Aguilera. Пластинка восемь раз становилась платиновой, за нее...