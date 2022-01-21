Кристина Агилера вернулась к своим корням в «La Fuerza»

В «La Fuerza» вошли 6 песен, в том числе вышедшие ранее в виде синглов «Somos Nada» и «Pa Mis Muchachas». Всего частей будет три.
«Латиноамериканская музыка всегда была связана со мной и моим детством… И если эта связь существует, она с вами навсегда. «La Fuerza» — это проект для меня, для моих корней и моих детей, чтобы они могли глубже ощутить себя. Это мечта — поделиться своей историей, своей любовью и уважением к той части меня, которая так дорога моему сердцу. Я горжусь тем, что узнаю больше о себе и своих музыкальных пристрастиях с каждым новым проектом. Было невероятно приятно работать с таким количеством талантливых артистов, чтобы воплотить в жизнь эту работу… И это только первая глава!»
Одновременно вышел клип на песню «Santo», которую Кристина записала для альбома вместе с пуэрториканским исполнителем Ozuna. Ролик, снятый режиссером Нуно Гомесом, продолжает историю, рассказанную в ее предыдущих видео. Агилера оказывается, предположительно, в загробном мире или Эдеме, выглядящем как сказочный лес, населенный странными существами. Там она встречает Ozuna (они выступают в образах Адама и Евы), а также погибшего молодого человека из клипа «Somos Nada».
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