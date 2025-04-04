Ciara продемонстрировала чувственный твёрк в «Ecstasy»

Этот стильный трек в стиле R&B был написан Сиарой, Кортлин Джабрей и Тероном Томасом, а спродюсирован Leather Jacket и Томми (TBHITS) Брауном.

Песня сопровождается кинематографичным музыкальным видео, снятым Дианой Мартель, которое подчёркивает страстный характер мелодии. В нём показана плавная, впечатляющая хореография Сиары с эротичным тверком, когда она поёт: «Моё тело оживает/ Когда ты подходишь совсем близко/ Ты удивишься/ Если я обнажусь/ Потому что ты как доза экстази».

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Ciara

«В каждом альбоме обязательно должна быть медленная R&B-композиция, — поделилась Сиара. — Там, откуда я родом, мы называем это музыкой для малышей! Я не могу дождаться, когда мир увидит клип и испытает экстаз вместе со мной!»

Последний альбом Сиары Beauty Marks вышел в 2019 году. В 2023 году она выпустила мини-альбом Ci Ci. В прошлом году певица сотрудничала с Бастой Раймсом над синглом «Wassup», также выпущенным на лейбле Beauty Marks Entertainment. Это был второй новый сингл Сиары в 2024 году после «Run It Up» с участием BossMan Dlow.