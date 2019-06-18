Тейлор Свифт выпустила ЛГБТ-клип с Кэти Перри, Сиарой и Эллен

Над музыкальным видео работал режиссер Дрю Кирсч и сама Тейлор Свифт.

В ролике появляется множество знаменитостей, среди которых певица Кэти Перри, шоумен Ру Пол, ведущая Эллен Дедженерес, дрэг-квин Лаверна Кокс, фигурист Адам Риппон, а также певица Сиара и актер Райан Рейнольдс.

Они веселятся и развлекаются, пока гомофобы протестуют со своими плакатами. В финале Кэти Перри в костюме бургера подходит к картошке фри — Тейлор и они бросаются друг к другу в объятия.



Taylor Swift

Завершается клип призывом к американцам подписать обращение в Сенат США с требованием принять билль о равенстве прав всех граждан, независимо от их сексуальной ориентации и пола. Свифт, как и многие другие звезды, активно участвует в этой политической кампании.